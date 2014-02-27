表格：欧元区1月M3货供额年率为增长1.2%，对民间贷款同比下滑2.2%

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行周四公布：
* 欧元区1月M3货供额年率为增长1.2%
* 欧元区1月对民间部门贷款较上年同期下滑2.2%
路透调查预估为欧元区1月M3货供额年率为增长1.1%，1月对民间部门贷款较上年同期下滑2.1%。
以下为详细数据：(经季节调整)
1月 12月 前值
M3货供额年增长率 1.2 1.0 (1.0)
M3三个月移动平均年增长率 1.2 1.3 (1.3)
总信贷年增长率 -1.7 -2.0 (-2.0)
民间部门信贷年增长率 -2.2 -2.4 (-2.4)
--放款年增率 -2.2 -2.3 (-2.3)
针对家庭的放款年增率 -0.2 -0.1 (-0.1)
--消费信贷 -3.0 -3.1 (-3.0)
--购房贷款 0.5 0.7 (0.7)
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 艾茂林; 审校 许娜)
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