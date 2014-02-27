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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 16:18 BJT

全球贵金属：2月26日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓量增加

路透2月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 周三白银持仓量较周一增加0.44%。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,839,886.6 2月26日 25,839,886.6 2月25日 0.0 0.00%

iShares 328,077,858.7 2月26日 326,635,134.7 2月24日 1,442,724.0 0.44%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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