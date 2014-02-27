中国债市：利率互换明显走低，央行对流动性表态激发乐观情绪

路透上海2月27日 - 在中国货币市场利率处于偏低水平时，央行对流动性发出“总体适度”的评价，加之公开市场今日正回购规模未能在周二基础上进一步放量，乐观情绪带动利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四明显走低。

交易员称，稍早IRs跌幅一度高达约20个基点(bp)，随后虽有所收敛，但至目前仍降逾10bp。就目前形势判断，在3月初召开的人大和政协“两会”前，资金面宽松态势有望持续，减轻IRS大幅反弹压力。

中国央行公开市场今日进行了600亿元人民币14天期正回购操作，中标利率仍持平于3.80%。据此计算，本周公开市场净回笼1,600亿元。主要质押式回购利率 中，隔夜和14天基本持稳，七天虽有走升，但主要是受早盘一笔较高成交价拉动，并不意味着资金趋紧。

上海一银行交易员认为，“(未来七天回购)fixing如果还是这么低，那么IRS反弹不起来。”

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

北京一银行交易员补充说，在央行对流动性发声后，市场本预计今日公开市场正回购可能超过周二的千亿水平，因此600亿元的实际规模环比缩量，市场热情由此被点燃。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0959/4.1975 4.3250/4.4100 4.4100/4.4963 4.5000/4.5950 4.5225/4.7925

上日 4.1175/4.2250 4.4725/4.5454 4.5679/4.6425 4.6513/4.7338 4.6667/4.9000

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变动 -0.0216/-0.0275 -0.1475/-0.1354 -0.1579/-0.1462 -0.1513/-0.1388 -0.1442/-0.1075

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。