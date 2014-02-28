香港数据：1月底止外汇基金总资产减至30,141亿港元--金管局

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2014年1月底止外汇基金总资产为30,141亿港元，较去年12月底减少159亿港元。
其中，外币资产减少113亿港元，港元资产跌46亿港元。
外币资产减少，主要是因为减持外币存款、外币投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少，但有关减幅因增发负债证明书引致资产增加而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少、香港股票投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少，但有关减幅因来自财政储备的存款而被部分抵销。
货币发行局帐目显示，2014年1月底的货币基础为12,804亿港元，较上月底增加2.0%；支持资产总额亦升2.1%至13,772亿港元，支持比率为107.56%。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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