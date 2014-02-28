香港数据：1月底止外汇基金总资产减至30,141亿港元--金管局

外币资产减少，主要是因为减持外币存款、外币投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少，但有关减幅因增发负债证明书引致资产增加而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少、香港股票投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少，但有关减幅因来自财政储备的存款而被部分抵销。