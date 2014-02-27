更新版-英国个股：苏皇2013年亏82亿英镑，未来业务重心要转回英国本土

路透伦敦2月27日 - 苏格兰皇家银行 周四表示，将进一步削减成本并要把业务重心转回英国本土。银行此前公布2013年亏损82亿英镑（136.4亿美元），因受到重组和不当行为相关支出的拖累，这个结果基本符合预期。

苏皇此前采取全球扩张策略，但雄心勃勃的计划却令该行几乎倾覆。此番，苏皇新任执行长Ross McEwan表示，将把银行在英国的资产比重从60%提升至80%。

目前，苏皇81%的股权由国家持有，该行称将在中期内把成本进一步砍掉40%，约53亿英镑，这是McEwan力图将苏皇扭亏为盈的计划中的一部分。

”坦率的讲，苏皇成本太高了，体系太臃肿了，我们需要改变。“McEwan说道。

不过，苏皇可能在政治面遭遇口诛笔伐的危险，因该行称将为2013年发放5.76亿英镑员工奖金，虽然这个金额较此前一年减少15%，但对于政客和纳税人而言还是相当扎眼的，因为自苏皇在2008年接受援助以来，已经连续六年亏损。

苏皇正在陆续出售资产，包括在美国的零售业务Citizens，并且还把银行内部的业务范畴从之前的七大块减少到三块。

苏皇董事长Philip Hampton在致股东的信函中表示，该行正密切关注有关苏格兰独立的争论。”显然，我们正关注着一些事情，比如：汇率、金融监管影响，英国央行动向，信贷评级等等，这些都将影响到我们，”Hampton指出，“但围绕苏格兰独立公投事件，上述问题最终会是何结果完全不确定，结果要取决于两方政府的谈判。”（完）