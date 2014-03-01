《中国人大和政协十二届二次会议日程表》

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
3/2(日)
15:00 全国政协十二届二次会议新闻发布会，大会新闻发言人吕新华答记者问。
3/3(一)
全国政协十二届二次会议召开
3/5(三)
全国人大十二届二次会议开幕会 政府工作报告
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (整理 黄凯)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选