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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 17:06 BJT

东欧汇率：乌克兰货币格里夫纳兑美元连创纪录低点

路透基辅2月27日 - 乌克兰货币格里夫纳兑美元 周四在路透交易平台上跌至纪录低位10.65。

格里夫纳兑美元今年以来已下跌了27.58%，在外汇储备不断缩减的情况下，市场对于该国央行将允许其进一步贬值的忧虑升温。

远期市场走势 表明格里夫纳兑美元六个月后可能来到11.65，较当前水准贬值近9%。

2014年6月到期的乌克兰美元债券价格 小幅下跌，尽管由于市场预期西方国家会提供金融援助，其它美元债券价格小幅上涨。

乌克兰央行总裁Stepan Kubiv周三称，央行未来几日内不计划干预外汇市场来保卫该国货币。

周三稍早，乌克兰央行一名高级官员称，其已放弃了有管理的汇率政策，转而青睐浮动的汇率政策。(完) (编译 侯向明； 审校 田建华)
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