东欧汇率：乌克兰货币格里夫纳兑美元连创纪录低点

格里夫纳兑美元今年以来已下跌了27.58%，在外汇储备不断缩减的情况下，市场对于该国央行将允许其进一步贬值的忧虑升温。

乌克兰央行总裁Stepan Kubiv周三称，央行未来几日内不计划干预外汇市场来保卫该国货币。

周三稍早，乌克兰央行一名高级官员称，其已放弃了有管理的汇率政策，转而青睐浮动的汇率政策。(完) (编译 侯向明； 审校 田建华)