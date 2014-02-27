东欧汇率：乌克兰货币格里夫纳兑美元连创纪录低点

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透基辅2月27日 - 乌克兰货币格里夫纳兑美元 周四在路透交易平台上跌至纪录低位10.65。
格里夫纳兑美元今年以来已下跌了27.58%，在外汇储备不断缩减的情况下，市场对于该国央行将允许其进一步贬值的忧虑升温。
远期市场走势 表明格里夫纳兑美元六个月后可能来到11.65，较当前水准贬值近9%。
2014年6月到期的乌克兰美元债券价格 小幅下跌，尽管由于市场预期西方国家会提供金融援助，其它美元债券价格小幅上涨。
乌克兰央行总裁Stepan Kubiv周三称，央行未来几日内不计划干预外汇市场来保卫该国货币。
周三稍早，乌克兰央行一名高级官员称，其已放弃了有管理的汇率政策，转而青睐浮动的汇率政策。(完) (编译 侯向明； 审校 田建华)
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