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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 16:54 BJT

欧洲股市：下跌，受乌克兰紧张局势升级打压

路透伦敦2月27日 - 乌克兰政局紧张形势升级，周四拖累欧洲股市下跌，导致本月升势暂停。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 盘初持平于1,348.42点，2月曾反弹至接近2008年5月所及最高。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.1%。

“市场有些担心乌克兰的紧张局势，”Central Markets Investment Management交易主管Darren Courtney-Cook称。

相关报导如下：

东欧情势：俄罗斯国防部称，西部边境的战斗机处于备战状态

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