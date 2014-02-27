欧洲股市：下跌，受乌克兰紧张局势升级打压

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦2月27日 - 乌克兰政局紧张形势升级，周四拖累欧洲股市下跌，导致本月升势暂停。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 盘初持平于1,348.42点，2月曾反弹至接近2008年5月所及最高。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.1%。
“市场有些担心乌克兰的紧张局势，”Central Markets Investment Management交易主管Darren Courtney-Cook称。
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。