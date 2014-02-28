中国期市：聚丙烯上市首日“近强远弱”格局明显，关注跨品种套利机会

路透上海2月28日 - 中国期市今年首个新上市品种--聚丙烯期货周五在大连商品交易所正式亮相，交易首日各合约间即呈现分化，在挂牌价偏低和后期供应压力的交织影响下，首次挂牌的10个合约呈现明显的“近强远弱”的格局。

在成交集中的两个合约中，近月1405合约 收报每吨10,657元人民币，较10,500元的挂牌价上涨1.50%，而远月1409合约 走势明显偏弱，日内下跌1.26%收报10,368元。

业内人士普遍表示，10,500元/吨的期货挂牌价较当前主要市场现货价格低400元左右，有助于支撑近月合约走势。

能源信息服务商--安迅思化工聚烯烃组信息主管俞婷称，今天这种典型的“近强远弱”格局，表明参与者对于短线市场走势较为乐观，而对于下半年的市场相对谨慎看空。

“3月大部分下游塑料需求料出现回升，将持续带动买气，推涨价格。而进入下半年后，伴随国内聚丙烯部分新增产能投产，预计供应压力将持续回升，”她表示。

聚丙烯是生产塑料制品的主要原材料，被广泛应用于汽车、家电、建材等行业。中国是世界上最大的聚丙烯生产和消费国。

据交易所合约规则，此次上市的聚丙烯期货的合约标的为窄带类聚丙烯。安迅思化工的资料显示，该产品的下游企业主要集中在集装袋、编织袋等，受产业结构调整和行业竞争激烈影响，这类企业对原料的价格波动相对敏感，聚丙烯期货上市将给这部分客户提前锁定成本的机会。

大商所数据显示，聚丙烯期货上市首日第一对法人成交单的双方均为化工类企业，分别是中农集团通用化工有限公司和浙江久欣化工产品有限公司。

**关注跨品种套利机会**

除聚丙烯外，国内期货交易所此前已上市精对苯二甲酸 、聚乙烯 、聚氯乙烯 等化工类期货品种。业内人士指出，聚丙烯与聚乙烯等化工品的行业关联度较高，存在明显的跨品种对冲和套利操作机会。

国际期货北京产业中心总经理高春民指出，聚丙烯和聚乙烯均属于合成树脂，主流原料均来自原油，在产业链上又属于平行关系，两者现货相关性大，2006年以来，拉丝级聚丙烯与聚乙烯的出厂价的相关系数达到了0.82。

安讯思的俞婷表示，在合成树脂中，此前上市的聚乙烯和聚氯乙烯的跨品种对冲效果并不理想，这主要是由于其上游原料和自身价格的差异性过大。而聚丙烯和聚乙烯期货则因上游企业和中间商的重合较多，将成为跨品种套利的又一完美组合。

大商所聚乙烯期货主力 周五收盘小跌0.09%，至每吨10,765元。

中国期市主要品种收盘信息 ：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 49,280 -0.12 301,996

黄金(au) 1406 262.55 0.10 187,466

螺纹钢 (rb 1405 3,318 -0.33 1,114,038

)

橡胶 (ru) 1405 14,500 0.62 161,910 大商所 豆粕 (m) 1405 3,339 -0.65 1,289,032

豆油 (y) 1405 6,762 -1.00 435,228

焦炭 (j) 1405 1,273 -0.78 191,818 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,614 -0.32 302,544

棉花 (cf) 1405 18,765 -3.62 66,946 中金所 沪深300(if 1403 2,174.0 1.24 93,735

)