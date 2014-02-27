更新版 1-企业并购：台湾元大宝来证将获韩国东洋证券控股权，大陆布局亦展开

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路透台北2月27日 - 台湾元大金控 周四表示，针对韩国法院公开标售韩国东洋证券 控制性持股一案，已由元大宝来证券旗下子公司元大证券亚洲金融取得优先得标人资格，跨出台湾证券商在海外并购的最新一步。同时，其大陆布局亦已展开。

元大金控副总经理庄有德对路透表示，藉由标售先取得东洋证券27.06%股权，由于标案附带要求得标者须参与第二阶段现金增资的出价，因此现增认股后，将合计取得东洋证券50.3%股权。

在两阶段投资完成后，该案交易总金额将达2,750亿韩元，约当78.4亿台币。

庄有德预估该交易将在第二季至第三季间完成，并成为韩国证券市场的首家持有控股权的外资券商。

〞韩国是个很封闭的市场，这次是因为母公司有一些问题，我们觉得这个机会很难得。〞他说。

韩国东洋证券目前为韩国排名第六大券商，于韩国境内有106个营业据点，并在菲律宾有一储蓄银行，柬埔寨则设有一证券子公司。

**大陆布局亦已展开**

元大金控上日亦公告称，子公司元大宝来证券董事会决议通过与三家大陆合资对象签署设立合资证券公司的备忘录与筹备协议，预计该新设合资券商注册资本额为15亿人民币，元大将出资7.65亿人民币。依公告计算，元大宝来在新设合资券商持股为51%。

庄有德指出，该合资券商将设于深圳，三家大陆合资对象均非证券本业，因此如经主管机关许可，元大宝来证在大陆的合资券商将能做到完全掌控营运。

在收购韩国东洋证券及完成大陆布局后，元大宝来证券在亚洲布局的据点将有韩国、大陆、香港、越南、菲律宾及柬埔寨。

台湾金管会本月稍早曾指出，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商，且第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。