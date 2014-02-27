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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月27日

路透伦敦2月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           274,350           -2,050
    锡             8,415              +50
    铅           202,425             -150
    锌           765,850           -3,450
    铝         5,317,400           -6,950
    镍           270,696             -186
    铝合金        54,780             持平
    NASAAC        77,780             -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布             品种      库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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