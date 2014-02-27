券商观点：资金已逐步流出中国，热钱变化最终将产生负面影响--中信

路透北京2月27日 - 针对近期人民币兑美元汇率大幅贬值，中国最大券商--中信证券 周四发布报告认为，人民币贬值对市场的影响更多停留在对情绪面的负面影响，但资金已开始逐步流出中国，热钱的变化最终将对流动性产生实质性负面影响。

报告分析称，领先性指标EPFR全球基金流数据显示，全球基金流已经持续三周流出中国，且规模逐步上升，加之经济增速放缓趋势愈发明确，使得热钱可能在未来1-2个月内发生方向性转变。

而从近期数据观察，货币的贬值主要源自于央行的干预，热钱还在流入中国市场。但热钱的流入是不可持续的，热钱的变化最终将对流动性产生实质性负面影响。

“叠加上通胀预期上行状况下货币政策收紧力度逐步放大，近期流动性不确定性因素在增加，流动性偏松格局将逐步进入尾声，宏观流动性对于市场的支撑力将逐步下降。”报告称。

报告认为，在判断汇率对于A股市场的影响时，分析的标的物应该是NDF（无本金交割远期）隐含的人民币升贬值幅度，而不是单纯的人民币即期汇率，因为后者与股指并不存在直接因果关系。

报告并称，目前市场判断央行主动进行了汇率的干预，期望通过人民币贬值缓解热钱的流入，并在经济下滑时起到支撑贸易的作用，从而引发了人民币即期汇率的贬值。

其分析认为，央行干预汇市造成了央行口径外汇占款大幅增加，在其他因素不变的情况下，即使央行在公开市场持续回笼资金，但是流动性仍然异常宽松，宽松的程度不能单纯用季节性因素解释。

另外，结合NDF市场的远期汇率与即期汇率，可以观察到近期人民币贬值预期依然在持续缩窄，利差套利交易的收益率依然持续上升，这与短期热钱流出是有所矛盾的。

本月以来人民币兑美元即期汇率 出现大幅贬值，从上周三开始至今累计下跌近1%，今年年初至今的累计跌幅则为1.22%，目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。