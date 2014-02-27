《中国债市每日综述》现券收益率及IRS双双挫跌，央行表态偏暖多头士气高涨

* 现券收益率及IRS双双下挫，国债期货反弹

* 央行意外表态流动性适度，推升多头气氛

* 尾盘获利卖压令收益率跌幅略收窄

* 低利率宽资金格局短线料延续

* 但正回购等回笼政策叠加效果何时显现亦需关注

路透上海2月27日 - 中国银行间市场现券收益率和IRS(利率互换)周四双双下挫，国债期货则上涨。央行意外表态称当前流动性适度，市场一扫此前担忧之情，场内多头氛围浓郁，部分前期踏空机构也积极入场，不过尾盘时有获利盘回吐，现券收益率跌幅略收窄。

“今天主要就是因为央行发话，目前流动性适度，所以市场之前的担心一下就没了，大家在分析，央行态度是不是开始有点转变。”上海一大型券商交易员称。

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

上海一商业银行交易员提到，现券收益率盘中最低曾挫跌约10个bp，但尾盘时，中长端收益率略回弹，全天跌幅大致在5-6bp，而IRS跌幅也从最深20个bp左右缩窄至15bp，Repo 1Y报价目前落在4.37%附近。“尾盘有点上来，也很正常，累积了很多获利盘。”

前述券商交易员还指出，本轮主力做多机构除了银行年初有配债冲动外，随着资金价格大幅回落，协议存款等利率同步下跌，股市亦不振，基金等纷纷转向债市建仓。

她分析认为，从央行表态来看，暂时应会容忍低利率宽资金的格局，不过考虑到央行已启动正回购操作，且人民币贬值以狙击套利资金过度流入等政策效果显现有一定的时间差，偏低的资金价格会持续多久，仍要多多关注。

“央行还是偏向要收资金的，而且2月份人民币开始贬值，那外汇占款增量到3月份可能就收缩了，所以还是要关注央行的态度，市场下的越快，变得也可能越快。”她称。

央行本周共进行了1,600亿元人民币正回购，期限均为14天，据此计算，本周净回笼资金1,600亿元，较上周的1,080亿放大。

剩余期限约6.64年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.25%，上日尾盘为4.31%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.182元，较上日结算价涨0.298元，或0.32%。

**资金充裕不改**

银行间市场资金充裕不改，一方面央行公开市场正回购操作缩量，减轻了“抽水”的压力，加上央行昨日对于当前资金面状况的温和表态亦令市场吃下定心丸，均助流动性短期维稳。

今日主要质押式回购利率 中，隔夜和14天基本持稳，七天则明显反弹，主要是受早盘一笔较高成交价拉动，并不意味着资金趋紧。

“还是比较宽裕，今天正回购比大家预期的要小，而且央行也表过态了，暂时就不会收的太紧，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，从央行的官方声音看，其对于目前的流动性状况是基本认可的，至少在两会(人大和政协会议)前央行希望维持不松不紧的基调。

上述上海的银行交易员亦认为，两会前央行政策应会保持相对稳定，不过之后如果资金面持续宽松，回笼适度加码的可能性依然存在。

随着七天回购利率的反弹，其与隔夜品种的价差再度被拉大，交易员认为，相比七天品种，当前隔夜回购定位的确偏低，后市将有震荡回升的空间。

北京时间16:30，隔夜与七天回购加权利率价差扩至约169个基点(bp)，上日曾缩至135个bp左右。

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7505 1.7442 +0.63

七天 3.4380 3.0939 +34.41

14天 3.7531 3.7591 -0.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.8500 2.0400 +481.00

七天 3.2650 3.3000 -3.50

14天 3.3850 3.4050 -2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7800 -2.00

七天 3.4500 3.0800 +37.00

14天 3.7700 3.8300 -6.00

Shibor

其中:隔夜 1.7500 1.7500 +0.00

七天 3.4300 3.0720 +35.80

三个月 5.5360 5.5415 -0.55