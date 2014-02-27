欧洲汇市：瑞郎兑欧元升至10个月高点，乌克兰局势升级带来避险买盘

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透伦敦2月27日 - 瑞郎兑欧元周四升至10个月高点，因俄罗斯与乌克兰之间的局势升级，重新引燃地缘政治担忧，导致避险资金流入。
欧元兑瑞郎 在电子交易平台EBS中下跌0.2%，报1.2164，创2013年4月中以来最低。欧元也因德国通胀数据疲弱而受到冲击。(完)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。