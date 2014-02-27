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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 17:27 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元升至10个月高点，乌克兰局势升级带来避险买盘

路透伦敦2月27日 - 瑞郎兑欧元周四升至10个月高点，因俄罗斯与乌克兰之间的局势升级，重新引燃地缘政治担忧，导致避险资金流入。

欧元兑瑞郎 在电子交易平台EBS中下跌0.2%，报1.2164，创2013年4月中以来最低。欧元也因德国通胀数据疲弱而受到冲击。(完)

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