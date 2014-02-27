《中国新债预测》国开行两期新债料低于二级，现券暖势有望提振投标热情

* 招标品种: 国开行两年期固息债/七年期增发债

* 期限及金额上限：均不超过50亿元

* 招标时间: 周五(28日) 下午2:30-3:30

* 受访人数:7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.81%-4.95%、5.20%-5.35%

* 预测均值: 4.89%、5.29%

路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周五将招标发行两期金融债。路透调查显示，央行对当前资金面表态，致现券二级市场买气大振，且银行间资金面宽松格局不改，综合因素影响下，预计明日两期新债结果有望低于二级，预测均值分别落在4.89%和5.29%。

不过他们并指出，不排除现券收益率累积一定跌幅，有所回调对新债招标结果产生影响。

华北一银行交易员称，现在市场买券热情比较高，央行对流动性的表态令现券收益率一路走低，对于新发品种，预计投标机构应该会比较积极。

"不过上午已经有三期口行了，下午国开也难说，可能稍微差点把，"他称。

东莞银行金融市场部陈龙指出，亦不排除现券收益率前期下得太多了，又逢月末，有回调的可能。

第一创业研究报告则指出，现券本轮行情主要由资金宽松带动，目前收益率进一步下行的空间已不大，预计本次招标结果将回归到二级市场附近。

央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。其并称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年和七年期品种最新收益率分别为5.0323和5.4241%。

银行间市场周四资金充裕不改，一方面央行公开市场正回购操作缩量，减轻了“抽水”的压力，加上央行昨日对于当前资金面状况的温和表态亦令市场吃下定心丸，均助流动性短期维稳。

明日国开行新发的七年期固定利率品种，为2014年第三期债券 增发品种，票面利率为5.79%，采用多重价格(美国式)招标方式，缴款日为3月3日，起息日为1月14日，上市日为3月7日，分销期为3月3日。