重温稿-《中国新债预测》进出口行三期债利率料低于二级，受现券做多情绪提振

* 招标品种：进出口行两年/三年/五年固息债

* 招标时间：周五(28日)10:00-11:00

* 招标金额：两年及三年品种各至多60亿元；五年至多70亿元

* 预测区间：4.80%-5.00%；4.80%-5.05%；5.05%-5.22%

* 预测均值：4.87%；4.94%；5.15%

* 受访人数: 7位（银行、券商）

路透上海2月27日 - 中国进出口银行周五将招标发行三期固息债，期限两年、三年及五年。路透调查显示，央行对流动性表态提振现券做多情绪，且央行正回购操作缩量，资金宽松局面延续，预计明日该三期新债中标利率将低于二级市场，预测均值分别落在4.87%、4.94%及5.15%。

不过市场人士指出，现券暖势或缺乏实质性利好，不排除明日收益率反弹行情对招标结果产生一定影响的可能。

“一大早各种券各种tkn(买盘)，收益率走低幅度都是十几个(基)点，明天新债肯定会比较抢手吧，”上海一银行交易员称，央行表态对市场情绪影响蛮大，且资金也还是比较松的。

华南一银行交易员认为，早盘大家买券热情高涨，是因为央行相关负责人对当前流动性肯定，收益率跳空低开，市场并没有实质的利好推动，所以收益率反弹还是有可能的。

“口行债结果，还要看看明天开盘什么节奏呢，”他称，不过需求应该不错。

银行间市场周四资金充裕不改，一方面央行公开市场正回购操作缩量，减轻了“抽水”的压力，加上央行昨日对于当前资金面状况的温和表态亦令市场吃下定心丸，均助流动性短期维稳。

央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。其并称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。分析师们普遍表示，在目前短期回购利率大幅回落的情况下，这一表述明显充满暖意。而强调回笼资金的正回购并不代表货币政策取向发生变化，也是在安抚市场紧张的心态。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年、三年和五年期品种最新收益率分别为5.0305%、5.1335%和5.3062%。

明日新发的三期债具体发行条款如下：

第10期 第11期 第12期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元 70亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息

招标方式 多重利率中标 单一利率中标 单一利率中标

（美国式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月4日 3月3日 3月5日

分销期 2月28日至3月4日 2月28日-3月3日 2月28日-3月5日

上市日 3月10日 3月7日 3月11日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%