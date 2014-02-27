香港金融：证监会建议全面监管“黑池”运作，以维持市场廉洁稳健

路透香港2月27日 - 香港证监会周四称，建议全面监管俗称“黑池”的另类交易平台运作，以维持市场廉洁稳健。

黑池是指买卖双方透过港交所 以外的平台进行交易，使其他经纪无法获知相关交易内容，好处是缩短交易指令执行时间，提升交易效率，因而受到投行和券商的客户欢迎。

证监会的声明称，建议在《操守准则》内制订有关另类交易平台运作的全面规定，藉此加强并规范香港所有经营另类交易平台的持牌法团须遵守的监管责任。因此，证监会将会停止目前按个别情况对另类交易平台营运商的牌照施加条件的做法。

证监会今天就对于另类交易平台日后的监管，展开为期两个月的谘询。

证监会行政总裁欧达礼表示，另类交易平台数目的增加，驱使全球认识到这些系统必须以适当方式运作才能保障客户利益及维持市场的廉洁稳健。这些适用于其他市场的考虑因素同样适用于香港。

“有关建议旨在于市场发展、市场的廉洁稳健及投资者保障之间取得平衡，并同时顾及香港市场的需要及情况。”他续称。

谘询文件的建议涵盖主要范畴包括：仅让机构投资者进入另类交易平台，加强向另类交易平台用户作出披露的水平，确保代理人的买卖指示较另类交易平台营运商及其联属公司的自营买卖指示获优先处理，限制另类交易平台营运商的职员可取览交易资讯的程度，维持系统的充足性，以及加入额外的监控、备存纪录和汇报要求。

在香港，从事“黑池”交易的机构须获发第七类受规管活动牌照，如汇丰 。截至2013年底为止，香港有25家公司拥有此类牌照，当中16家是另类交易平台营运商。

香港另类交易平台的交易现时只占市场很少份额，根据在香港的另类交易平台执行的交易申报量，现约占市场总成交的2%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)