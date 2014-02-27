表格：欧元区2月经济景气指数升至101.2，高于预期

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟执委会周四公布：
* 欧元区2月企业景气指数为0.37(调查预估为0.2)，1月修正为0.25
* 2月经济景气指数升至101.2(调查预估为100.9)，1月修正为101.0
* 2月工业景气指数为负3.4，1月为负3.8
* 2月消费者通胀预期指数为13.6，1月为15.1
*2月消费者信心指数为负12.7，1月为负11.7
详细数据如下：
欧元区 2月 1月 12月
经济景气 101.2 101.0 100.4
工业 -3.4 -3.8 -3.4
服务业 3.2 2.4 0.4
消费 -12.7 -11.7 -13.5
零售贸易 -2.9 -3.4 -5.0
建筑 -28.5 -29.8 -26.4
生产者通胀预期 0.1 2.4 2.4
消费者通胀预期 13.6 15.1 15.1
企业信心 0.37 0.25 0.26
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
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