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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 18:07 BJT

表格：欧元区2月经济景气指数升至101.2，高于预期

路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区2月企业景气指数为0.37(调查预估为0.2)，1月修正为0.25

* 2月经济景气指数升至101.2(调查预估为100.9)，1月修正为101.0

* 2月工业景气指数为负3.4，1月为负3.8

* 2月消费者通胀预期指数为13.6，1月为15.1

*2月消费者信心指数为负12.7，1月为负11.7

详细数据如下：

欧元区 2月 1月 12月

经济景气 101.2 101.0 100.4

工业 -3.4 -3.8 -3.4

服务业 3.2 2.4 0.4

消费 -12.7 -11.7 -13.5

零售贸易 -2.9 -3.4 -5.0

建筑 -28.5 -29.8 -26.4

生产者通胀预期 0.1 2.4 2.4

消费者通胀预期 13.6 15.1 15.1

企业信心 0.37 0.25 0.26

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here(完)

(编译 白云; 审校 田建华)
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