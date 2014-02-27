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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 17:59 BJT

企业结盟：美国黑石集团同意收购Versace的20%股权

路透米兰2月27日 - 据知情消息人士周四透露，美国私募股权投资公司黑石集团(百仕通) 签订了收购意大利时尚品牌范思哲(Versace)20%股权的协议，交易价值2.1亿欧元(2.87亿美元)。

交易包括增资1.6亿欧元，范思哲家族完全控股的公司将获得6,000万欧元现金。

范思哲此次出售股权是为国际新店开张，以及成衣与配饰业务扩张筹资。(完)

(编译 白云; 审校 侯向明)
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