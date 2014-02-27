企业结盟：美国黑石集团同意收购Versace的20%股权

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透米兰2月27日 - 据知情消息人士周四透露，美国私募股权投资公司黑石集团(百仕通) 签订了收购意大利时尚品牌范思哲(Versace)20%股权的协议，交易价值2.1亿欧元(2.87亿美元)。
交易包括增资1.6亿欧元，范思哲家族完全控股的公司将获得6,000万欧元现金。
范思哲此次出售股权是为国际新店开张，以及成衣与配饰业务扩张筹资。(完)
(编译 白云; 审校 侯向明)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。