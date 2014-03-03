重温稿--台湾货币市场：月底短率大致持稳，因金融机构多已调整积数

* 月底未如预期紧俏，短率多持稳上日

* 明日因公众假期休市，提前回补避免无从调度

* 下周因月初资金将恢复宽松，但短率料平稳

记者 董永年

路透台北2月27日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。银行资金调度人士称，今日虽是月底，惟同业多提早因应调整积数，令资金状况未如想像般紧俏，拆款与短票利率持平于上日。

货币市场人士指出，虽然昨日超额准备为负，但因明日为公众假期，积数将乘以三，因此只要今日做正数，乘数效果将弭平大多的负数。在各家积数多已调整妥当下，感觉资金状况未如上日紧俏，有见到部分拆款利率高点自昨天的0.45%下调至0.43-0.44%。

“开晨会前还蛮紧张的，但后来很快就平了。”一位票券商资调人士称。

另一大型银行交易主管则指出，各家积数都调得差不多了，由于明日金融市场休市，下周一就是期底，在没有缓冲的状况下，同业间都已提早因应。

针对下周，货币市场人士认为，月初市场将恢复宽松，但因3月有季底以及央行将召开理监事会议等变数影响，因此宽松的状态不会维持太久，短率也难见下跌走势。

台湾金融市场明日将因和平纪念日休市。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了1,053.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周三通货回笼约67.51亿台币，年后累计回笼约3,055.33亿台币，回笼近尾声，累计发行数续降至约1.67兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日报0.385%；今日区间在0.295-0.440%，上日区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.500%，上日区间在0.380-0.460%。

**资金缺口很快补平**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，由于今日市场资金状况较上日好转，资金缺口很快就补平，因此短票利率并未受月底因素而上扬，成交利率仍在0.60-0.61%，但以0.61%比例较高。

“一早就有两、三家要拆款给我，根本动不到短票利率。”一位大型票券商交易员说。

另一银行交易员则表示，票券公司多已避开今日落点，所以感觉他们不缺资金。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，以0.61%成交比重较高，同上日。

台湾央行今日存单到期2,167.30亿台币，共发行2,171.3亿存单，存单发行金额增加4亿。 本周五则因公众假期休市一天。

下周央行存单到期金额为1兆7,848.05亿台币，落点分别为周一4,987.50亿、周二1,812.15亿、周三3,623.80 亿、周四3,859.30亿、周五3,565.30亿台币。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为1,216亿台币，至周日累计超额准备为2,866亿、加计前期1%的超额准备为6,304亿台币。

**RP资金较上日宽松**

债券市场附买回(RP)利率周四大致平稳。市场人士表示，今日为月底最后一个交易日，投信端虽见赎回但也有新钱流入，资金情况较上日微趋宽松，询券度亦有增加，但利率则大致持于区间。

交易员指出，今日市场见两三家投信积极寻求去化资金，寿险部分资金供应也十分充足，不过月底因素令底部利率持稳，仅有少量公司债的高端利率成交渐少。

展望下周，因下周一(3日)有103/6期10年公债400亿台币的发行，加上当日为本提存期的最后一日，市场预期资金水位平平，利率没有下滑空间。但周二(4日)起新提存期开始，料资金水位再转为宽松，部分仍在高位利率成交的证券商称将视情况将利率往区间低位靠拢。

"还是要高位利率跟下来之后，底部利率才有再调整的空间。"一位证券商交易员说。

此外，票券商资金调度人士表示，下周除公债新券的供给外，公司债券源将逐步枯竭，或较难有新券承作的空间。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。