企业结盟：Versace出售20%股权给黑石，显示公司估值达10亿欧元

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透米兰2月27日 - 意大利时尚品牌范思哲(Versace)周四表示，已与美国黑石集团(百仕通) 签订协议，黑石将收购范思哲20%的股权，该交易显示范思哲公司估值为10亿欧元(13.7亿美元)。
范思哲称，黑石将向范思哲注入1.5亿欧元新资本，并从范思哲家族控股企业GIVI Holding手中购买价值6,000万欧元的公司股份。
该交易显示，范思哲公司的总价值为10亿欧元。
该公司称，范思哲家族依然是公司的核心。
范思哲表示，预计公司2013年营收增长18%至近4.8亿欧元，核心获利应能增长逾50%，至少能达到6,900万欧元。(完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。