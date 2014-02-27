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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 18:24 BJT

企业结盟：Versace出售20%股权给黑石，显示公司估值达10亿欧元

路透米兰2月27日 - 意大利时尚品牌范思哲(Versace)周四表示，已与美国黑石集团(百仕通) 签订协议，黑石将收购范思哲20%的股权，该交易显示范思哲公司估值为10亿欧元(13.7亿美元)。

范思哲称，黑石将向范思哲注入1.5亿欧元新资本，并从范思哲家族控股企业GIVI Holding手中购买价值6,000万欧元的公司股份。

该交易显示，范思哲公司的总价值为10亿欧元。

该公司称，范思哲家族依然是公司的核心。

范思哲表示，预计公司2013年营收增长18%至近4.8亿欧元，核心获利应能增长逾50%，至少能达到6,900万欧元。(完) (编译 白云; 审校 高琦)
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