CNH动态：人民币即期因逢低买盘大幅回升，短天期美元NDF转为贴水

路透香港2月27日 - 离岸人民币即期汇价 周四连续第二天回升，拉升幅度令市场意外。市场猜测在官方释出平抚情绪的谈话后，部分投资者趁着低价重新建立多仓，令境内外价差再度拉阔至200点子以上。

此外，与中间价连动密切的美元/人民币无本金交割远期外汇（NDF）曲线往下，短天期近几日转为贴水（discount）,为2012年9月来首见。市场人士指出，这除了反映市场仍保持看多人民币情绪外，央行拉升美元兑人民币中间价的速度颇快，也令人民币NDF与DF出现套利盘。

一日资银行人士说，＂离岸今天美元卖盘颇重，我们也有点意外，可能是有些半政府机构，逢低买入人民币。＂

另一外资行人士则指出，离岸市场见到中东及避险基金买进人民币，部分本周初建仓的多头美元部位，亦在这两天走势反转时停损出场，加大离岸人民币升势。

本地时间下午6:10时，人民币即期 报6.1084，较上日尾盘的6.1200升116点子，盘中区间在6.1050-6.1249。

离岸价格持续第二天强于在岸，境内与境外价差由上日的负108点子，拉宽至负200点子。

几位交易商提到，虽然市场均认为央行的汇率政策偏移至＂双向波动＂，但是＂偏升＂的双向波动。境内美元卖盘仍相对沉重，令到央行不停出手干预，意欲导正单边升值的态势，导致境内流动性十分宽松。

＂你看境内的DF都转为贴水，...央行已经出来正回购，流动性还那么多，可见央行花了多大的力量买美元。＂一中资行人士说。

他预期，央行还会继续拉高美元/人民币定盘价，以维持＂双边波动＂。交易员着眼于NDF曲线与境内价格可能贴近，买盘推助NDF的溢价缩小，甚至转成贴水。

一年期NDF 报6.1481/6.1521，上日在6.1490；短天期NDF 报6.1249/6.1266，已高于境内价格，前次出现此种情况是在2012年5-9月间。

境内即期汇价 在大行购汇出手下收低0.06%至6.1284，吃掉稍早客盘在即期和远期上的结汇盘。

最新的路透外汇调查显示，市场对于人民币的信心转为中性，为一年半以来最疲弱的水准，不过许多分析师和汇市交易员认为，人民币的上升趋势仍在，因中国资产仍能吸引资金流入。

中国将于本周六公布2月官方制造业采购经理人指数（PMI），路透综合12位分析机构预估中值显示2月PMI将降至50.1，为连续第三个月下滑，且为去年6月以来最低水准。分析人士认为，去年年中开始的一轮补库存动力已减弱，需求端上行乏力，1月的诸多指标已显现经济增长放缓迹象，预计今年一季度经济呈现稳中略降的走势。 （完）

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