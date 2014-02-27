中港个股：民生转债转股价下调议案被否，暴露股东与管理层分歧--消息

路透北京/香港2月27日 - 数位消息人士周四称，中国民营股份制银行--中国民生银行 转债转股价下调议案，在下午召开的股东大会上遭到否决，成为历史上极少数未获通过的转债品种之一。分析人士认为，这亦或暴露了该行大股东和管理层之间存在分歧。

消息人士透露，包括新希望集团在内的大股东投出了反对票。而民生银行一位大股东的代表就对路透表示，此结果不仅是某几家大股东的意见，而是代表了广大投资者的意愿。

“今日的结果给民生银行的管理层提了个醒，在未来的经营发展中如何提高银行资本的使用效率，如何实现资本节约式发展。而不是像过去那样粗放的经营、盲目的投资。”上述大股东代表在电话中说。

受制资本压力的民生银行急迫希望民生转债转股以补充资本。下调转股价是该行在股价长期下行之后，拟加快其转股进度的努力之一。

但根据相关条款，股东进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避，具有表决权的为未持有可转债的股东。但下调转股价则对该部分股东权益有所摊薄。

“被否决了，就说明广大投资者都不支持下调价格的做法。这是一个很草率的、没有经过慎重思考的提议。”上述大股东代表说。

**暴露股东与管理层分歧**

一位参加了股东大会的知情人士表示，正常来讲，议案是有把握了，才提交股东大会通过，结果现在把管理层和股东之间的矛盾和分歧曝出来了。

民生银行A股股价的持续下行，延缓了民生转债的转股进度。截至去年末，民生转债累计仅有602.8万元转为A股股票；未转股为199.94亿元人民币。而根据2013年起施行的《商业银行资本管理办法（试行）》，可转债为不合格资本工具，在转股前，既不能计入附属资本，更不能计入核心资本，这意味着，民生银行去年一季度200亿元的转债融资目前仍未有效补充其资本。

但上述大股东代表则认为，即使民生银行下调了转股价，可转债的持有者也未必会积极转股，“我们认为这种方法并不能有效地补充资本。”

截至2013年9月30日，民生银行的核心一级资本充足率和资本充足率分别为8.18%和10.15%。

而根据银监会此前发布的关于实施《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项的通知要求，2018年底非系统性重要银行核心资本充足率及资本充足率需要分别达到8.5%、10.5%。

上述大股东代表认为，随时4万亿热潮的褪去，未来几年银行业不可能像过去几年那样扩张，对资本的占用也不可能像过去那么大，不能按过去的资本消耗计算公式套民生银行未来的发展。

“银行管理层不要拿这些监管数据自己吓唬自己，吓唬投资者。”他说。

民生转债目前到期收益为3.7%，有分析师认为按照4.7%类似到期收益计算，周五价格折损空间大致为5元，预计明日民生转债价格中枢大致为92元左右，年内低点大致为91-92元。