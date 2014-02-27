表格：德国2月HICP初值较上年同期增长1.0%，预估为涨1.1%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：
* 2月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.5%(路透调查预估为上涨0.6%)，较上年同期增长1.2%(路透调查预估为增长1.3%)
* 2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上涨0.5%，较上年同期涨1.0%(路透调查预估分别为上涨0.7%和1.1%）
详细数据如下:
变动百分比
2014年2月 2014年1月 指数权重
整体物价 +1.2 +1.3 1,000
商品 +0.6 +0.8 479.77
能源 -2.7 -1.8 106.56
食品 +3.5 +3.6 90.52
服务 +1.8 +1.9 520.23
房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93
(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)