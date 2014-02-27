版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 21:08 BJT

表格：德国2月HICP初值较上年同期增长1.0%，预估为涨1.1%

路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：

* 2月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.5%(路透调查预估为上涨0.6%)，较上年同期增长1.2%(路透调查预估为增长1.3%)

* 2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上涨0.5%，较上年同期涨1.0%(路透调查预估分别为上涨0.7%和1.1%）

详细数据如下:

变动百分比

2014年2月 2014年1月 指数权重

整体物价 +1.2 +1.3 1,000

商品 +0.6 +0.8 479.77

能源 -2.7 -1.8 106.56

食品 +3.5 +3.6 90.52

服务 +1.8 +1.9 520.23

房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93

(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐