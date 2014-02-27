欧洲汇市：英镑兑欧元连续第四日上涨，关注欧元区通胀数据

路透伦敦2月27日 - 英镑兑欧元周四为连续第四日上涨，因调查显示欧元区消费者通胀预期进一步下降，与英国强劲的经济复苏形成对比。

但英镑兑美元下跌，因地缘政治紧张局势升息，促使投资者涌向避险资产和最具流动性的货币。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8205英镑，徘徊于2月18日以来最低位附近。

英镑兑美元 下滑0.2%，报1.6640美元，接近短线支撑位2月24日所及低点1.6583美元。周三英镑在英国国内生产总值(GDP)数据公布后曾短暂升穿1.6700美元。GDP数据证实英国经济普遍复苏，巩固了2015年春季升息的预期。

相反，更多迹象显示欧元区物价压力下降，将支撑欧洲央行或必须进一步放宽政策的预期。投资者将从今日稍晚出炉的德国数据中，寻求周五欧元区通胀数据的相关线索。

“若德国2月通胀年率从1.2%放缓至1.1%，则将导致明天出炉的欧元区通胀年率再度触及0.7%低位，并引燃欧洲央行将在下周四会议上降息的风险，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略主管Chris Turner称。

“我们认为欧元/英镑将下跌至0.8160/70。”(完)

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