路透伦敦2月27日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：突破1.3708美元后，三角形态已失效，预计走势会稍稍提前见顶。之后跌破1.3684美元，也进一步增强了顶部形成的可能性。此前海外市场微弱上涨，被视为修正走势，因此最多到1.3715美元就会再次回落。

美元/加元：确认本周都能守住8日和21日“转换线”/“基准线”(1.1074/50)支撑，多头应会感到满意。近期汇价走势显示出部分买家的意向，而迈向近期高点1.1196/1.1225的可能性看来日益升高。突破该水准，将让市场焦点转向1.1235/80和1.1335。

欧元指数：和欧元/美元不同的是，欧元指数日前站上了111.06高点，走完了技术波形。现在焦点会放在109.83的支撑(和颈线)，若跌破，将会进一步下探108区域(并形成头肩顶型态，下看106附近)。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3654 1.3687 -0.24 -0.66 1.3745

美元/日圆 101.81 102.35 -0.53 -3.31 105.30

欧元/日圆 139.00 140.13 -0.81 -3.89 144.63

美元/瑞郎 0.8907 0.8905 +0.02 -0.24 0.8928

英镑/美元 1.6632 1.6672 -0.24 +0.46 1.6556

美元/加元 1.1130 1.1126 +0.04 +4.80 1.0620

澳元/美元 0.8924 0.8963 -0.44 +0.12 0.8913

新西兰元/美元 0.8340 0.8311 +0.35 +1.63 0.8206

欧元/瑞郎 1.2163 1.2190 -0.22 -0.88 1.2271

欧元/英镑 0.8210 0.8209 +0.01 -1.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9225 8.9150 +0.08 +0.85 8.8474

美元/挪威克朗 6.0604 6.0525 +0.13 -0.10 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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