美股业绩：百思买第四季录得获利，得益于成本下降

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透2月27日 - 全球最大消费电子连锁店百思买 周四公布录得季度获利，因成本下降。
在截止2月1日的第四季，来自持续营运业务的净利为3.10亿美元，合每股盈余(EPS)0.88美元，上年同期净亏4.61亿美元，合每股亏损1.36美元。
该公司扣除特殊项目的EPS为1.24美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为1.01美元。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。