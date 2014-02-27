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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 20:36 BJT

美股业绩：百思买第四季录得获利，得益于成本下降

路透2月27日 - 全球最大消费电子连锁店百思买 周四公布录得季度获利，因成本下降。

在截止2月1日的第四季，来自持续营运业务的净利为3.10亿美元，合每股盈余(EPS)0.88美元，上年同期净亏4.61亿美元，合每股亏损1.36美元。

该公司扣除特殊项目的EPS为1.24美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为1.01美元。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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