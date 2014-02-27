表格：美国1月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为下降1.5%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透2月27日 - 美国商务部周四公布：
* 1月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.0%(市场预估下降1.5%)
* 1月扣除运输的耐久财订单较前月上升1.1%(市场预估为下降0.3%)，为2013年5月以来最大升幅
* 1月扣除国防的耐久财订单下降1.8%(预估为下降1.2%)，12月修正为下降4.4%(前值为下降3.5%)
* 1月扣除飞机的非国防资本财订单较前月上升1.7%(预估为下降0.5%)，12月下降1.8%(前值为下降0.6%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
1月 12月 11月
总体新订单 -1.0 -5.3 2.7
扣除运输 1.1 -1.9 0.2
扣除国防 -1.8 -4.4 2.9
电脑/电子产品 4.7 -8.5 0.8
运输设备 -5.6 -12.0 8.1
资本财 -1.8 -8.6 7.4
非国防资本财 -3.9 -6.5 8.2
扣除飞机的
非国防资本财 1.7 -1.8 3.0
(完)
(编译 王翔琼；审校 王冠中)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)