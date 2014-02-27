表格：美国1月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为下降1.5%

路透2月27日 - 美国商务部周四公布：

* 1月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.0%(市场预估下降1.5%)

* 1月扣除运输的耐久财订单较前月上升1.1%(市场预估为下降0.3%)，为2013年5月以来最大升幅

* 1月扣除国防的耐久财订单下降1.8%(预估为下降1.2%)，12月修正为下降4.4%(前值为下降3.5%)

* 1月扣除飞机的非国防资本财订单较前月上升1.7%(预估为下降0.5%)，12月下降1.8%(前值为下降0.6%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

1月 12月 11月

总体新订单 -1.0 -5.3 2.7

扣除运输 1.1 -1.9 0.2

扣除国防 -1.8 -4.4 2.9

电脑/电子产品 4.7 -8.5 0.8

运输设备 -5.6 -12.0 8.1

资本财 -1.8 -8.6 7.4

非国防资本财 -3.9 -6.5 8.2

扣除飞机的

非国防资本财 1.7 -1.8 3.0

(完)