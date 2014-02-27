表格：加拿大第四季经常帐赤字扩大至160.1亿加元，第三季赤字下修

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透2月27日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第四季经常帐赤字扩大至历来第四大规模，由第三季修正后的148.0亿加元增加至160.1亿加元(144.2亿美元)，为2012年第三季以来最高。
经常帐赤字升高主要是因为商品贸易赤字扩大，因原油价格下滑造成出口下降，且消费商品和运输设备进口增加。
以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)
2013年第四季 2013年第三季 第三季 2012年第四季
(修正) (前值)
经常帐 -16.009 -14.801 -15.466 -14.629
商品贸易 -2.745 -1.359 -2.218 -2.144
服务贸易 -5.858 -6.177 -5.875 -5.986
投资收入 -6.126 -5.816 -5.858 -5.106
分析师平均预估第四季经常帐赤字为170.0亿加元。(完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)