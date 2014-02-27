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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 21:46 BJT

表格：加拿大第四季经常帐赤字扩大至160.1亿加元，第三季赤字下修

路透2月27日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第四季经常帐赤字扩大至历来第四大规模，由第三季修正后的148.0亿加元增加至160.1亿加元(144.2亿美元)，为2012年第三季以来最高。

经常帐赤字升高主要是因为商品贸易赤字扩大，因原油价格下滑造成出口下降，且消费商品和运输设备进口增加。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2013年第四季 2013年第三季 第三季 2012年第四季

(修正) (前值)

经常帐 -16.009 -14.801 -15.466 -14.629

商品贸易 -2.745 -1.359 -2.218 -2.144

服务贸易 -5.858 -6.177 -5.875 -5.986

投资收入 -6.126 -5.816 -5.858 -5.106

分析师平均预估第四季经常帐赤字为170.0亿加元。(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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