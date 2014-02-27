表格：美国2月20日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透华盛顿2月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 365.1 199.8 564.9 449.6 199.8 28,081.0 22,720.5
大麦 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 164.7 124.0
玉米 840.8 1.5 842.3 929.4 1.5 36,136.5 14,546.2
高粱 115.1 0.0 115.1 115.1 0.0 3,456.6 1,033.6
大豆 327.7 315.2 642.9 365.9 320.9 43,468.1 34,523.3
豆粕 115.9 148.6 264.5 126.8 148.6 7,409.1 7,351.6
豆油 1.6 0.0 1.6 2.3 0.0 532.6 799.1
皮马棉 14.9 1.0 15.9 14.9 1.0 574.1 644.9
陆地棉 27.1 28.0 55.1 86.9 28.0 8,545.7 10,098.9
稻米 93.2 0.0 93.2 95.5 0.0 2,264.2 2,416.5
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 王冠中)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)