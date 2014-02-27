重发-表格：美国2月22日止当周初请失业金人数为34.8万人，预估为33.5万

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
(重发以修正代码)
路透2月27日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为34.8万人(预估为33.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.8万人
* 美国一周续请失业金人数为296.4万人(预估为298.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
02/22/14 348,000 338,250 -- --
02/15/14 334,000-R 338,250-R 2,964,000 2.3
02/08/14 340,000-R 337,000-R 2,956,000-R 2.3
02/01/14 331,000 333,250 2,933,000-R 2.2
01/25/14 348,000 333,000 2,966,000 2.3
01/18/14 329,000 332,250 2,948,000 2.3
01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3
01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3
* R--为修正值 (完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)