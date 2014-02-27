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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 21:43 BJT

重发-表格：美国2月22日止当周初请失业金人数为34.8万人，预估为33.5万

(重发以修正代码)

路透2月27日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为34.8万人(预估为33.5万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.8万人

* 美国一周续请失业金人数为296.4万人(预估为298.5万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/22/14 348,000 338,250 -- --

02/15/14 334,000-R 338,250-R 2,964,000 2.3

02/08/14 340,000-R 337,000-R 2,956,000-R 2.3

02/01/14 331,000 333,250 2,933,000-R 2.2

01/25/14 348,000 333,000 2,966,000 2.3

01/18/14 329,000 332,250 2,948,000 2.3

01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3

01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3

* R--为修正值 (完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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