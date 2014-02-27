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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 02:05 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.105%，投标倍数为2.72

路透华盛顿2月27日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.105 中值 2.073 低值 2.000 价格/得标 价格 99.319903 高值得标比率 82.51% 投标倍数 2.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,013,500 总投标 78,957,358,000 竞争性投标得标 28,944,655,500 非竞争性投标得标 40,358,000 FED附加 81,469,700 初级市场交易商投标 54,291,000,000 初级市场交易商得标 9,921,655,500 直接投标 10,279,000,000 直接投标得标 7,121,000,000 间接投标 14,332,000,000 间接投标得标 11,902,000,000 发行细节 发行日 2014/02/28 到期日 2021/02/28 CUSIP码 912828B90 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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