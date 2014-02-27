美国基金：2月26日当周货币市场基金增加199.6亿美元--ICI

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透2月27日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至2月26日当周，美国货币市场共同基金总资产增加199.6亿美元，至2.684万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加66亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加144.2亿美元，免税基金增加13.3亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少41.6亿美元至9,158.5亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加241.1亿美元至1.768万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。