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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 05:15 BJT

美国基金：2月26日当周货币市场基金增加199.6亿美元--ICI

路透2月27日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至2月26日当周，美国货币市场共同基金总资产增加199.6亿美元，至2.684万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加66亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加144.2亿美元，免税基金增加13.3亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少41.6亿美元至9,158.5亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加241.1亿美元至1.768万亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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