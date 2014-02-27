美国债市：公债价格上涨，因乌克兰局势动荡且新债标售需求强劲

* 财政部标售290亿美元七年期公债，需求强劲

* 乌克兰和委内瑞拉局势紧张，燃点美债买需

* 美联储买入37.9亿美元2018年到公债

路透纽约2月27日 - 美国公债价格周四上涨，因乌克兰和俄罗斯关系紧张引发避险买需，扶助刺激七年期公债标售需求。

财政部标售290亿美元七年期公债，这为本周最后一批公债标售。收益率略低于标售前的水平。

“似乎对本周公债标售的需求很大，特别是今天，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。

“这可能显示有一些来自日本和中国的外国需求，但乌克兰和委内瑞拉的消息也引发公债需求，因投资人为资金找出路，”Brien说。

乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级，据称俄罗斯国防部表示在俄罗斯西部边境的战斗机进入戒备状态，上日俄罗斯当局下令15万军队进行紧急军事演习。

其他数据显示，上周美国初请失业金人数意外上升，也提振公债价格。

“数据疲弱，尽管没有拖累美股走低，但公债市场有反应，带动买盘，”Brien说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在参议院金融委员会作证时没有表明近几周经济数据疲弱是否是受到严寒天气影响，公债对叶伦的讲话无甚反应。

指标10年期公债 价格升6/32，收益率跌至2月7日来最低的2.653%。30年期公债 价格上涨13/32，收益率从周三尾盘的3.635%跌至3.614%。

美联储买入37.9亿美元2018年到期公债，将在周五买入10-12.5亿美元2036-2044年到期的公债。

投资人等待周五出炉的GDP数据，寻找反映美国经济力道的进一步线索。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+00/32) 0.325

五年期公债 100-01/32 (+03/32) 1.492

10年期公债 100-27/32 (+06/32) 2.655

30年期公债 100-07/32 (+13/32) 3.614

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