美国经济: 洛克哈特预计美国将在“相当长时间内”保持低利率

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透2月27日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，即便美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息后，指标利率仍可能在“相当长一段时间内”保持在低位。
洛克哈特在一次银行业大会上表示，他预计美联储将在2015年中首次升息，但之后只会缓慢地推进。洛克哈特是政策中间派，他的观点通常反应了美联储的核心政策立场。
堪萨斯城联储总裁乔治在同一场合表示，出于对金融稳定担忧的考量，以及为了抵御未来的通胀威胁，“及早”向更为正常的利率环境转变可能至关重要。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)