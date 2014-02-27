美国经济: 洛克哈特预计美国将在“相当长时间内”保持低利率

路透2月27日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，即便美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息后，指标利率仍可能在“相当长一段时间内”保持在低位。

洛克哈特在一次银行业大会上表示，他预计美联储将在2015年中首次升息，但之后只会缓慢地推进。洛克哈特是政策中间派，他的观点通常反应了美联储的核心政策立场。

堪萨斯城联储总裁乔治在同一场合表示，出于对金融稳定担忧的考量，以及为了抵御未来的通胀威胁，“及早”向更为正常的利率环境转变可能至关重要。(完)