美国股市：道琼工业指数收高0.46%，Nasdaq指数上涨0.63%

路透纽约2月27日 - 美国股市标普500指数周四收在纪录高位，升至去年收盘位之上，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称美国严寒天气可能导致近期美国经济数据疲弱。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升74.24点，或0.46%，至16,272.65点；标准普尔500指数 收高9.13点，或0.49%，至1,854.29点；Nasdaq指数 上涨26.869点，或0.63%，至4,318.933点。(完)