美国股市：道琼工业指数收高0.46%，Nasdaq指数上涨0.63%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透纽约2月27日 - 美国股市标普500指数周四收在纪录高位，升至去年收盘位之上，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称美国严寒天气可能导致近期美国经济数据疲弱。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升74.24点，或0.46%，至16,272.65点；标准普尔500指数 收高9.13点，或0.49%，至1,854.29点；Nasdaq指数 上涨26.869点，或0.63%，至4,318.933点。(完)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)