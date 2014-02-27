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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 68.11 -2.41 -3.42 5064452

搜狐 78.77 +3.82 +5.10 1124245

网易 68.70 +0.93 +1.37 879557

百度 178.92 +6.02 +3.48 13893820

台湾

台湾积体电路 18.01 +0.18 +1.01 1916251

联电 2.00 +0.01 +0.50 37938

日月光 5.01 -0.02 -0.40 86280

硅品精密 6.34 +0.04 +0.63 784786

和信超媒体 1.34 -0.01 -0.74 322715

友达 3.33 +0.02 +0.60 58115

中华电信 30.28 +0.32 +1.07 40209

台湾国际航电 53.55 +1.40 +2.68 2885291

香港

中国移动 47.93 +0.55 +1.16 229985

中国联通 13.03 +0.04 +0.31 132006

中国电信 44.07 +0.40 +0.92 18001

中芯国际 4.17 +0.01 +0.24 26569

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 28

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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