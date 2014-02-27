《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月27日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 68.11 -2.41 -3.42 5064452
搜狐 78.77 +3.82 +5.10 1124245
网易 68.70 +0.93 +1.37 879557
百度 178.92 +6.02 +3.48 13893820
台湾
台湾积体电路 18.01 +0.18 +1.01 1916251
联电 2.00 +0.01 +0.50 37938
日月光 5.01 -0.02 -0.40 86280
硅品精密 6.34 +0.04 +0.63 784786
和信超媒体 1.34 -0.01 -0.74 322715
友达 3.33 +0.02 +0.60 58115
中华电信 30.28 +0.32 +1.07 40209
台湾国际航电 53.55 +1.40 +2.68 2885291
香港
中国移动 47.93 +0.55 +1.16 229985
中国联通 13.03 +0.04 +0.31 132006
中国电信 44.07 +0.40 +0.92 18001
中芯国际 4.17 +0.01 +0.24 26569
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 28
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)