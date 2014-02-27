日本数据：2月制造业PMI扩张速度在4月加税前放缓

日本政府将在4月将消费税从5%上调至8%，以支付日益上升的福利成本。

自去年中开始，公寓、房产、汽车和耐久财销售持续增长，因消费者希望在增税前购入大宗物品。

部分分析师担心，增税在今年稍晚对消费的打击将超出预期，并预计日本央行需要进一步放宽货币政策。消费已经出现停滞迹象，去年年底的经济增长速度也大幅慢于预期。

不过，很多日本央行官员最近已经淡化了进一步放宽的需求，表示增税只会产生暂时影响。(完)