日本数据：2月制造业PMI扩张速度在4月加税前放缓

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
日本政府将在4月将消费税从5%上调至8%，以支付日益上升的福利成本。
自去年中开始，公寓、房产、汽车和耐久财销售持续增长，因消费者希望在增税前购入大宗物品。
部分分析师担心，增税在今年稍晚对消费的打击将超出预期，并预计日本央行需要进一步放宽货币政策。消费已经出现停滞迹象，去年年底的经济增长速度也大幅慢于预期。
不过，很多日本央行官员最近已经淡化了进一步放宽的需求，表示增税只会产生暂时影响。(完)
(编译 王兴亚/李爽/朱晓军；审校 于春红/张荻)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)