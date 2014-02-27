日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(四) 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -0.8% +3.4% (较上年同期) -1.4% +2.6% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.6 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +1.7% -0.7% (较上年同期) +0.2% +0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +1.2% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +0.8% +0.7% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 1月 1.04 1.03 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +3.0% +0.9% 工业生产一个月预估 -- +6.1% 工业生产两个月预估 -- +0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +3.8% +2.6% 2月28日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.9% 房屋开工(较上年同期) +15.0% +18.0% 3月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月 +3.4% -0.2% 进口(较上年同期) +2.8% -1.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差7.6 3月2日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +1.5% 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 3月4日(二) 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% 3月5日(三) 暂无重要经济指标公布。 3月6日(四) 暂无重要经济指标公布。 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 (完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)