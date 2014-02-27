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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：     

    2月24日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月27日(四)
    2300  韩国工业生产(较前月)                            1月        -0.8%      +3.4%
                      (较上年同期)                                   -1.4%      +2.6%
              服务业产出(较前月)                                       --       -0.7%
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                   2月          --        56.6
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        1月        +1.7%      -0.7%
                          (较上年同期)                               +0.2%      +0.7%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     1月        +1.2%      +1.3%
              全国整体CPI                                              --       +1.6%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 2月        +0.8%      +0.7%
              东京地区整体CPI                                          --       +0.7%
    2330  日本求才求职比                                  1月         1.04       1.03
              失业率                                                  3.7%       3.7%
    2350  日本工业生产(较前月)                          1月初值      +3.0%      +0.9%
              工业生产一个月预估                                       --       +6.1%
              工业生产两个月预估                                       --       +0.3%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        1月        +3.8%      +2.6%
    
    2月28日(五)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                        1月          --       +4.9%
              房屋开工(较上年同期)                                  +15.0%     +18.0%
    
    3月1日(六)
    0000  韩国出口(较上年同期)                            2月        +3.4%      -0.2%
              进口(较上年同期)                                       +2.8%      -1.0%
              贸易收支(亿美元)                                         --     顺差7.6 
    
    3月2日(日)
    2350  日本企业资本支出(较上年同期)                   第四季        --       +1.5% 
    
    3月3日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    3月3日(一)    
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)        2月          --        50.9
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月        +0.4%      +0.5%
                                 (较上年同期)                        +1.1%      +1.1%  
    
    3月4日(二)
    0130  日本加班工资                                    1月          --       +4.6%
    
    3月5日(三)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月6日(四)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月7日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                           1月          --        +1.0
              领先指标(较前月)                                        --        +1.1 (完)
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