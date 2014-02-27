日本数据：1月所有家庭支出较上年同期增加1.1%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透东京2月28日 - 周五公布的数据显示，日本1月经价格调整的所有家庭支出较上年同期增加1.1%，显示在4月消费税上调之前消费力道取得动能。
此增幅大于预估，路透预估中值为同比增加0.2%。12月同比增幅为0.7%。
总务省的数据并显示，1月经季节调整的所有家庭支出较前月增加1.6%，平均家庭支出为297,070日圆(2,900美元)。
1月受薪者家庭支出较上年同期减少0.2%。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网：
(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)