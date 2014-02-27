日本数据：1月所有家庭支出较上年同期增加1.1%

路透东京2月28日 - 周五公布的数据显示，日本1月经价格调整的所有家庭支出较上年同期增加1.1%，显示在4月消费税上调之前消费力道取得动能。

此增幅大于预估，路透预估中值为同比增加0.2%。12月同比增幅为0.7%。

总务省的数据并显示，1月经季节调整的所有家庭支出较前月增加1.6%，平均家庭支出为297,070日圆(2,900美元)。

1月受薪者家庭支出较上年同期减少0.2%。

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(完)