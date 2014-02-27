日本数据：1月失业率持稳在3.7%，求才求职比升至逾六年高位

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透东京2月28日 - 日本1月失业率持稳在六年低位，求才求职比升至逾六年高位，此为令人鼓舞的迹象，显示劳动市场紧俏将可支撑消费者支出。
总务省周五公布的数据显示，1月经季节调整的失业率持平于上月的3.7%，亦符合分析师预估中值。
1月求才求职比从12月的1.03升至1.04，符合预估中值,并创下2007年8月触及1.05以来最高。
1月新增就业岗位较前月增加3.5%，较上年同期增加12.9%。
浏览完整图表请参看总务省网站(here)(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)