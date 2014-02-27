日本数据：1月失业率持稳在3.7%，求才求职比升至逾六年高位

路透东京2月28日 - 日本1月失业率持稳在六年低位，求才求职比升至逾六年高位，此为令人鼓舞的迹象，显示劳动市场紧俏将可支撑消费者支出。

总务省周五公布的数据显示，1月经季节调整的失业率持平于上月的3.7%，亦符合分析师预估中值。

1月求才求职比从12月的1.03升至1.04，符合预估中值,并创下2007年8月触及1.05以来最高。

1月新增就业岗位较前月增加3.5%，较上年同期增加12.9%。

浏览完整图表请参看总务省网站(here)(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)