《综述》叶伦称天气似乎是经济放缓的主要原因，暗示继续撤出QE

金融市场反应平静，美国股市上升，美元兑欧元则走低。

“我认为现在一种普遍的看法是，让美联储改变当前每次会议100亿美元的缩减步伐，门槛相当高，”Pierson Securities首席分析师Stephen Stanley在客户报告中写道。

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**泡沫令人担忧**

金融委员会成员还问到金融监管与宽松货币政策可能加剧资产价格泡沫的问题。

叶伦承认，如此低的借贷成本“可能会令威胁到金融稳定的行为增加。”

“因此我们需要非常小心地观察形势发展，而且我们正在周密地这样做，”她说。

对于美联储是否应准备好比预想的更早升息，以压制可能危及金融稳定的高风险行为，市场对此的争论正日益升温。

叶伦表示，联储正监控信贷增长和杠杆情况，防范“可能令人担忧的趋势”。