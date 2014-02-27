《综述》叶伦称天气似乎是经济放缓的主要原因，暗示继续撤出QE

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
金融市场反应平静，美国股市上升，美元兑欧元则走低。
“我认为现在一种普遍的看法是，让美联储改变当前每次会议100亿美元的缩减步伐，门槛相当高，”Pierson Securities首席分析师Stephen Stanley在客户报告中写道。
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**泡沫令人担忧**
金融委员会成员还问到金融监管与宽松货币政策可能加剧资产价格泡沫的问题。
叶伦承认，如此低的借贷成本“可能会令威胁到金融稳定的行为增加。”
“因此我们需要非常小心地观察形势发展，而且我们正在周密地这样做，”她说。
对于美联储是否应准备好比预想的更早升息，以压制可能危及金融稳定的高风险行为，市场对此的争论正日益升温。
叶伦表示，联储正监控信贷增长和杠杆情况，防范“可能令人担忧的趋势”。
“现阶段可以说，我认为没有必要担心，但存在一些已经引起我们关切的方面，”她说。
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)