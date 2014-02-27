《综述》美国1月核心资本财订单上升，但忧虑仍存

劳工部周四发布报告称，美国2月22日止当周初请失业金人数经季节调整后增加1.4万人至34.8万。分析师原本预估为下降至33.5万人。

上周人数增加使得初请失业金人数达到今年以来的区间上端，不过这并不表明就业市场疲弱，因为请领失业金人数通常由于联邦假期而出现波动。

初请失业金人数四周均值持平在338,250人。该数据被视为就业市场潜在状况的更好指标，因其熨平了每周的波动。

“我们认为，裁员的基本步伐并未发生改变，”RBS的分析师Guy Berger表示。

极寒天气已经让就业市场笼罩阴云，12月就业增长大幅减速，而1月只是略有改善。

对2月非农就业情况进行调查的当周，暴风雪袭击了美国人口稠密地区，因此就业状况料连续第三个月呈现疲弱。

“尽管请领失业金数据持稳，但我们预计下周的就业报告可能显示不利天气造成了影响，”Berger说。(完) (编译 张涛/王兴亚/张荻；审校 张明钧/徐文焰/李爽)