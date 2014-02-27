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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 07:12 BJT

《日本重要政经日程》--2月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月27日(四)

2313 - 2月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 1月失业率

2330 - 1月全国消费者物价指数(CPI)

2330 - 1月所有家庭支出

2350 - 1月零售销售

2350 - 1月工业生产初值

2月28日(五)

-- - 财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

0430 - 经济产业省宣布原油进口数据

0500 - 1月房屋开工

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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