《日本重要政经日程》--2月28日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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2月27日(四)
2313 - 2月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 1月失业率
2330 - 1月全国消费者物价指数(CPI)
2330 - 1月所有家庭支出
2350 - 1月零售销售
2350 - 1月工业生产初值
2月28日(五)
-- - 财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会
0430 - 经济产业省宣布原油进口数据
0500 - 1月房屋开工
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)