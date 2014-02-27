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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 07:13 BJT

《美国重要政经日程》--2月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布月度罢工数据

1330 - 商务部公布美国第四季国内生产总值(GDP)修正值(第二次预估)

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布1月成屋待完成销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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