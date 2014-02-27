澳新经济指标预测--2月28日-3月7日****

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日当周 2月28日(五) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 1月 +0.4% +0.5% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 2月 -- 64.1% 企业自身活动指数 -- 53.5% 3月3日当周 3月2日(日) 2145 新西兰贸易条件 第四季 +2.0% +7.5% 3月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 2月 -- +0.1% 3月3日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -1.4% 网络招聘广告 -- -0.2% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -- -0.5% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 -- +3.9% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +12.6% 3月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- -2.9% 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 -- 赤字127 0330 澳洲央行利率决议 3月 -- 2.5% 3月5日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.3% GDP最终消费 -- +0.6% GDP资本支出 -- -0.2% 3月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 -- +0.5% 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 1月 -- 顺差4.68 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 3月7日(五) 暂无经济数据公布。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)