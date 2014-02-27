欧洲经济指标预测--2月28日-3月7日****

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 负7 负7 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +8.9% +8.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +1.0% -2.5% (较上年同期) -1.2% -2.4% 0745 法国消费者支出 1月 +0.2% -0.1% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 1月 -- +0.2% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 2.00 1.98 0900 意大利失业率 1月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 2月初值 +0.7% +0.8% 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较前月) 2月初值 -0.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区失业率 1月 12.0% 12.0% 3月3日当周 3月3-7日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.3% 3月3日(一) 0830 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 2月 55.8 56.1 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 52.9 53.1 0848 法国Markit制造业PMI 2月 48.5 48.5 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 2月 54.7 54.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 53.0 53.0 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 56.7 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加6.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17 抵押贷款批准件数(千件) -- 71.638 M4货供额(较前月) -- -1.4% 3月4日-7日 0700 德国趸售物价(较前月) 1月 -0.4% +0.4% (较上年同期) -2.5% -1.8% 3月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 64.6 1000 欧元区PPI(较前月) 1月 持平 +0.2% (较上年同期) -1.2% -0.8% 3月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 50.1 49.4 0848 法国Markit服务业PMI 2月 46.9 46.9 法国Markit综合PMI -- 47.6 0853 德国Markit服务业PMI 2月 55.4 55.4 德国Markit综合PMI -- 56.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 51.7 51.7 欧元区Markit综合PMI 52.7 52.7 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 58.3 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +1.0% -1.6% (较上年同期) -- -1.0% 3月6日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.9% 1100 德国工业订单 1月 +0.9% -0.5% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 3月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 3月 -- 0.25% 存款利率 -- 0.00% 3月7日(五) 0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.5% 3.5% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字748.7 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差46 逆差52 0815 瑞士工业订单 第四季 +2.0% -2.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.3% (较上年同期) 持平 +0.1% 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -- -0.1% (较上年同期) -1.7% -1.8% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.9% -0.6%(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。