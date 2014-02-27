全球外汇市场2月28日主要消息

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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2月27日(四)
2330 - 日本1月家庭支出
2330 - 日本1月消费者物价指数(CPI)和核心CPI
2330 - 日本东京地区2月CPI和核心CPI
2330 - 日本1月求才求职比和失业率
2350 - 日本1月工业生产
2350 - 日本1月零售销售
2月28日(五)
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会
0030 - 澳洲1月民间部门信贷和房屋信贷
0200 - 新西兰2月NBNZ企业经济信心指数和企业自身活动指数
0500 - 日本1月房屋开工和建筑订单
0700 - 德国1月零售销售
0700 - 英国2月NATIONWIDE房价指数
0745 - 法国1月消费者支出和生产者物价指数(PPI)
0830 - 瑞典第四季国内生产总值(GDP)
0900 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在苏黎世就美国货币政策发表演讲
1000 - 欧元区2月通胀率初值
1000 - 欧元区1月失业率
1330 - 加拿大第四季GDP
1330 - 美国第四季实质GDP修正值
1445 - 美国芝加哥2月采购经理人指数(PMI)
1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数2月终值
1500 - 美国1月成屋待完成销售数据
1530 - 美国ECRI经济领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张明钧)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)