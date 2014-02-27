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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 07:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守住关键支撑位

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* 昨日跌势止步于2月20日低点101.67，低点可能抬高

* 未来涨势的目标在103.12-103.30

* 日线若明确收在103.30上方，则打开上行通道

* 若2月20日低点被破，近期多头前景将转变

* 若上述情况发生，200日移动均线切入位100.20将成为目标

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/nyc37v(完)

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