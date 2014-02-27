《汇市简讯》美元/日圆守住关键支撑位

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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2327GMT
* 昨日跌势止步于2月20日低点101.67，低点可能抬高
* 未来涨势的目标在103.12-103.30
* 日线若明确收在103.30上方，则打开上行通道
* 若2月20日低点被破，近期多头前景将转变
* 若上述情况发生，200日移动均线切入位100.20将成为目标
* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/nyc37v(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)