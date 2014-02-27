乌克兰情势：乌克兰需要即刻援助的金额为40亿美元--欧盟官员

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透布鲁塞尔2月27日 - 一名欧盟外交官周四表示，乌克兰新的执政当局已向欧盟表示，该国备受打击的经济需要立即注入约40亿美元资金。
乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)在周末遭到罢免之后，乌克兰财政部已表示需要350亿美元才能安度今明两年，并要求在一到两周内得到首批款项。
乌克兰新任财政部长Oleksander Shlapak表示，他希望国际货币基金组织(IFM)能够筹画出至少150亿美元的援助方案。IMF表示将在未来数日派遣一小组到基辅。
上述欧盟外交官发表谈话之际，乌克兰正受到新一波的危机冲击，因武装人士占领了克里米亚地区议会，并升上俄罗斯的旗帜，令乌克兰新的领导层大为紧张。
该名要求匿名的外交官表示，“乌克兰的协商者表示，该国即刻需要40亿美元。”
欧盟亦正准备一项短期及长期财务方案以协助乌克兰稳定局势；乌克兰目前濒临破产，很大程度是因为偿还庞大债务、币值动荡及能源成本偏高。
欧盟官员也将在下周前往基辅以评估该国需求，可能准备提供援助金及贷款计画。
多位外交官先前表示，短期内的选项之一，是由欧盟国家政府在内的多个国际金主提供过渡贷款。
欧盟也可能在未来数月组织一个捐助国大会。外交界人士表示，土耳其及阿塞拜疆(亚塞拜然)也表达有意参与国际支持乌克兰行动。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)