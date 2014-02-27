乌克兰情势：乌克兰需要即刻援助的金额为40亿美元--欧盟官员

路透布鲁塞尔2月27日 - 一名欧盟外交官周四表示，乌克兰新的执政当局已向欧盟表示，该国备受打击的经济需要立即注入约40亿美元资金。

乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)在周末遭到罢免之后，乌克兰财政部已表示需要350亿美元才能安度今明两年，并要求在一到两周内得到首批款项。

乌克兰新任财政部长Oleksander Shlapak表示，他希望国际货币基金组织(IFM)能够筹画出至少150亿美元的援助方案。IMF表示将在未来数日派遣一小组到基辅。

上述欧盟外交官发表谈话之际，乌克兰正受到新一波的危机冲击，因武装人士占领了克里米亚地区议会，并升上俄罗斯的旗帜，令乌克兰新的领导层大为紧张。

该名要求匿名的外交官表示，“乌克兰的协商者表示，该国即刻需要40亿美元。”

欧盟亦正准备一项短期及长期财务方案以协助乌克兰稳定局势；乌克兰目前濒临破产，很大程度是因为偿还庞大债务、币值动荡及能源成本偏高。

欧盟官员也将在下周前往基辅以评估该国需求，可能准备提供援助金及贷款计画。

多位外交官先前表示，短期内的选项之一，是由欧盟国家政府在内的多个国际金主提供过渡贷款。